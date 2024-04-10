Волочкова рассказала о серьезной травме плеча: врачи запретили выступать

Балерина Волочкова прошла обследование в аппарате МРТ из-за травмы плеча. Она сообщила, что врачи запретили ей выступать, но она не собирается отказывать от планов.

В разговоре с порталом Teleprogramma.pro танцовщица уточнила, что ее плечо хрустнуло во время прогона шоу «Одержимость». Партнер поставил звезду в положение, которое могло быть опасным для нее. Блондинка не придала этому значения, но на следующий день ей пришлось обратиться к врачу.

«У меня плечо как будто вышло из сустава. Это называется подвывих», – сообщила звезда.

В итоге медики запретили балерине физические нагрузки, но у нее есть план выступлений. Анастасия не хочет разочаровывать поклонников и надеется на лучшее.

«В итоге я в своем шоу просто поменяла несколько поддержек, которые связаны с плечом. Но я верю, что у меня все будет хорошо», – поделилась Волочкова.

Знаменитость выразила слова благодарности поклонникам, которые пишут ей добрые слова. Не обошлось и без хейтеров, которые накинулись на женщину за то, что она «позирует» на МРТ. Волочкова ответила, что не позировала, а просто рассказала о ситуации.

Ранее мы писали о том, что балерина Анастасия Волочкова прокомментировал слухи об алкогольной зависимости.