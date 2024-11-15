«Ни за какие деньги»: Анастасии Волочковой предлагали «невменяемый гонорар» за участие в шоу с рэпером Natan

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что ей предлагали «невменяемый гонорар» за участие в шоу «Звезды в джунглях», но она отказалась. Она заверила, что не готова ради пиара идти на все, как другие звезды шоу-бизнеса.

«Что касается этих «Джунглей», меня неоднократно приглашали и в этот проект, и в аналогичные. Я не соглашалась ни за какие деньги, а предлагали невменяемый гонорар, просто потому что для меня отсутствие стресса гораздо значимее всего этого. Я посчитала нужным не рисковать. Ну, а что у них там происходит помимо жуков, тараканов…», — сказала Волочкова в беседе с The Voice.

Она отметила, что заранее знала, что происходит в подобных шоу, поэтому не раздумывая, отказалась от всех предложений.

Комментируя интрижку рэпера Natan с блогером Валерией Чекалиной (Лерчек) и певицей Бьянкой, балерина не исключила, что это было спровоцировано работой продакшена.

«Ничего доброго и хорошего сегодня на телевидении нет, всем нужны скандалы и интриги. Но сливать, мне кажется, такое не очень красиво», — поделилась исполнительница трека «Слезы моих бывших».

Напомним, 38-летний женатый рэпер Natan сначала страстно целовался на проекте с блогершей Валерией Чекалиной (Лерчек), а потом переключил свое внимание на певицу Бьянку, которая также ответила ему взаимностью. Интимное видео пары попало в Сеть и вызвало широкий резонанс.

Ранее журналистка Алена Жигалова обвинила во лжи рэпера Алишера Мирзохонова, выступающего под псевдонимом Natan (Натан).