Волочкова рассказала о новом мужчине после Мальдив, который получил доступ к ее телу

Балерина Анастасия Волочкова после Мальдив рассказала о новом мужчине, который получил доступ к ее телу. Экс-прима Большого театра назвала его имя.

Речь идет о враче-маммологе, который работает в Центре спортивной медицины.

«Мне пришлось показать мою загорелую грудь маммологу Виктору. Так что он имел доступ к моему телу», - рассказала о визите к доктору Волочкова.

Балерина призналась, что «была тронута» им, а врач, в свою очередь, «восхищен естеством и красотой».

Ранее сообщалось, что Волочкова прошла обследование после путешествия на Мальдивы. Получив результаты, балерина судорожно заплакала.