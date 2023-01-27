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20:02, 27 января 2023
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Волочкова рассказала о новом мужчине после Мальдив, который получил доступ к ее телу

«Пришлось показать грудь»: Анастасия Волочкова рассказала о визите к мужчине-маммологу.

Волочкова рассказала о новом мужчине после Мальдив, который получил доступ к ее телу

Фото: Елена Павлова/ MainPeople/ Starface.ru

Балерина Анастасия Волочкова после Мальдив рассказала о новом мужчине, который получил доступ к ее телу. Экс-прима Большого театра назвала его имя.

Речь идет о враче-маммологе, который работает в Центре спортивной медицины.

«Мне пришлось показать мою загорелую грудь маммологу Виктору. Так что он имел доступ к моему телу», - рассказала о визите к доктору Волочкова.

Балерина призналась, что «была тронута» им, а врач, в свою очередь, «восхищен естеством и красотой».

Ранее сообщалось, что Волочкова прошла обследование после путешествия на Мальдивы. Получив результаты, балерина судорожно заплакала.

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