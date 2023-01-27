20:02, 27 января 2023
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Волочкова рассказала о новом мужчине после Мальдив, который получил доступ к ее телу
«Пришлось показать грудь»: Анастасия Волочкова рассказала о визите к мужчине-маммологу.
Фото: Елена Павлова/ MainPeople/ Starface.ru
Балерина Анастасия Волочкова после Мальдив рассказала о новом мужчине, который получил доступ к ее телу. Экс-прима Большого театра назвала его имя.
Речь идет о враче-маммологе, который работает в Центре спортивной медицины.
«Мне пришлось показать мою загорелую грудь маммологу Виктору. Так что он имел доступ к моему телу», - рассказала о визите к доктору Волочкова.
Балерина призналась, что «была тронута» им, а врач, в свою очередь, «восхищен естеством и красотой».
Ранее сообщалось, что Волочкова прошла обследование после путешествия на Мальдивы. Получив результаты, балерина судорожно заплакала.
Источник фото:Елена Павлова/ MainPeople/ Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена)
Автор:Лилия КараеваТеги:
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