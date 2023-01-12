Волочкова рассказала, что произошло в спальне дома во время ее отдыха на Мальдивах

Пока балерина Анастасия Волочкова отдыхала на побережье Индийского океана, в спальне ее дома в Подмосковье произошли изменения. О них знаменитость рассказала в соцсетях.

«Пока я на Мальдивах, в моей спальне дома появились два невероятных растения…», - сообщила экс-прима Большого театра.

Несколько пальм ей были подарены подругой ко дню рождения.

«Вернусь в красоту. Пальма – мое любимое дерево», - заявила балерина, подчеркнув, что оно ассоциируется с Мальдивами.

Ранее стало известно, что Волочкова потратила на отдых 5 млн рублей.