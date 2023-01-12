16:32, 12 января 2023
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Волочкова рассказала, что произошло в спальне дома во время ее отдыха на Мальдивах
Фото: Freepik.com
Пока балерина Анастасия Волочкова отдыхала на побережье Индийского океана, в спальне ее дома в Подмосковье произошли изменения. О них знаменитость рассказала в соцсетях.
«Пока я на Мальдивах, в моей спальне дома появились два невероятных растения…», - сообщила экс-прима Большого театра.
Несколько пальм ей были подарены подругой ко дню рождения.
«Вернусь в красоту. Пальма – мое любимое дерево», - заявила балерина, подчеркнув, что оно ассоциируется с Мальдивами.
Ранее стало известно, что Волочкова потратила на отдых 5 млн рублей.
Источник фото:Freepik.com
Автор:Лилия КараеваТеги: