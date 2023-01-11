На одежду денег не хватило: Анастасия Волочкова потратила 5 миллионов рублей на отпуск
Балерина Анастасия Волочкова потратила на отпуск 5 миллионов и осталась в одних трусах.
Фото: Владимир Андреев/ Starface.ru
Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова роскошно отдыхает на своих любимых Мальдивах. Балерина много загорает, купается и крутится перед камерой. Она регулярно публикует откровенные снимки, на которых позирует в одних трусиках. У поклонников сложилось мнение, что у артистки просто не хватило денег на другие предметы гардероба.
На днях она снова поделилась кадрами, на которых появилась топлес. Артистка в крошечных стрингах показала то, чего не следовало показывать. Многие удивились смелости звезды и посоветовали прикрыться.
«Календарь дальнобойщика», «Даже костюмы Леонтьева никогда не были такими прозрачными, как стринги Анастасии», «Настюха на пляже живет? Номер не оплатила?», «Зачем вам этот напистник?», «Что за лоскуток ткани?» – пишут в комментариях.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Волочкова не отвечает на гневные сообщения, а благодарит тех поклонников, которые искренне за нее рады. Многие также интересуется, кто постоянно фотографирует балерину на отдыхе. Но она не афиширует имя этого человека. В многочисленных видео звезда признавалась, что наслаждается отдыхом с друзьями. Также она призналась, что отдых обошелся ей в 5 миллионов рублей!
Ранее мы писали о том, почему Анастасия Волочкова назвала 16-летнюю дочь «подкупленной».