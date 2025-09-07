«Многие прослезились»: ведущая «‎России 1» рассказала о свадьбе дочери Волочковой, где не было матери

Ведущая канала «‎Россия 1» рассказала о столичной свадьбе дочери Анастасии Волочковой, где не было балерины.

В августе Ариадна Волочкова и ее возлюбленный Никита Григорян расписались в одном из московских загсов и устроили торжество. Однако, по словам Елены Николаевой, звездной мамы на празднике не было.

Елена раскрыла, что свадьба прошла в загородном клубе: она вышла красивой и трогательной, несмоторя на отсутствие некоторых традиций. А все финансовые расходы, связанные с организацией праздника, взял на себя отец Ариадны.

«Никаких голубей, риса и всех этих странностей, отживших свое, не было. Папа вел Ариадну к алтарю. А вывели ее верхом на любимом белом коне, очень символично. С ним она начинала занятия в конном спорте. Многие прослезились», — рассказала Николаева в рамках программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

Кроме того, дочь Анастасии подготовила романтический сюрприз для жениха, исполнив песню, которую она ему посвятила.

«Ариша была такая красивая. У нее было атласное платье в пол, белое. Она шла его на заказ. Ариша исполнила красивую композицию своего мужа», — поделилась телеведущая.

Пока Ариадна и Никита планируют жить в Санкт-Петербурге. Анастасия призналась, что дочь не позвала маму на официальное празднование, из-за чего сильно обидела. По словам Волочковой, такой поступок для нее является предательством.

Напомним, что первая свадьба Ариадны и Никиты прошла весной в Санкт-Петербурге. Организацией праздника для единственной дочери занималась сама Волочкова: тогда пара еще не была расписана официально.

Ранее мы писали о том, почему Анастасия Волочкова не может наладить отношения с мамой.

Также сообщалось, что Гоша Куценко рассказал о возлюбленном своей дочери и мечтах о внуках.