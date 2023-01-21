16:30, 21 января 2023
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Волочкова призналась в выдумке свадьбы: что будет с кондитером?
Волочкова передумала выходить замуж за Деда Мороза.
Анастасия Волочкова в преддверии Нового года ошарашила публику новостью о предстоящей свадьбе с кондитером. Однако сказка закончилась, а громкое заявление было лишь выдумкой.
Балерина призналась, что хотела порадовать поклонников, выдумав историю любви с Дедом Морозом. Волочкова напомнила, что избранника Диму она считает хорошим человеком, просто у них как-то не сложилось.
Кроме того, Волочкова не отказалась от слов про планы на Великий Устюг. Именно там она хочет сыграть свадьбу, однако жених будет другим.
Ранее мы писали, что Волочкову заподозрили в страшной болезни, вернувшейся с юности.
Источник фото:freepik
Источник:Пятый канал
Автор:Галина СьюТеги: