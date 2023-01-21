Волочкова призналась в выдумке свадьбы: что будет с кондитером?

Анастасия Волочкова в преддверии Нового года ошарашила публику новостью о предстоящей свадьбе с кондитером. Однако сказка закончилась, а громкое заявление было лишь выдумкой.

Балерина призналась, что хотела порадовать поклонников, выдумав историю любви с Дедом Морозом. Волочкова напомнила, что избранника Диму она считает хорошим человеком, просто у них как-то не сложилось.

Кроме того, Волочкова не отказалась от слов про планы на Великий Устюг. Именно там она хочет сыграть свадьбу, однако жених будет другим.

Ранее мы писали, что Волочкову заподозрили в страшной болезни, вернувшейся с юности.