Волочкова после недели тяжелых репетиций сорвалась с высоты и получила серьезную травму

Неприятные инциденты и проблемы со здоровьем буквально обрушились на звезд отечественного шоу-бизнеса к концу года. Один из таких случаев произошел с балериной Анастасией Волочковой: спустя неделю тяжелых репетиций она сорвалась с высоты и получила серьезную травму.

«Я сорвалась с полотен и упала», - поделилась подробностями артистка.

Звезде пришлось выступать с больной рукой перед тысячей зрителей. Несмотря на травму и превозмогая боль, Волочкова исполнила роль на высшем уровне.

«Я на спектакле выдержала все», — заключила балерина.

Ранее она сообщала о проблемах со спиной. Экс-прима Большого театра больше года жила с ощущением кинжала в спине. Недавно у нее случился приступ, балерине стало тяжело дышать.