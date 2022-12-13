11:32, 13 декабря 2022
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Волочкова после недели тяжелых репетиций сорвалась с высоты и получила серьезную травму
Неприятные инциденты и проблемы со здоровьем буквально обрушились на звезд отечественного шоу-бизнеса к концу года. Один из таких случаев произошел с балериной Анастасией Волочковой: спустя неделю тяжелых репетиций она сорвалась с высоты и получила серьезную травму.
«Я сорвалась с полотен и упала», - поделилась подробностями артистка.
Звезде пришлось выступать с больной рукой перед тысячей зрителей. Несмотря на травму и превозмогая боль, Волочкова исполнила роль на высшем уровне.
«Я на спектакле выдержала все», — заключила балерина.
Ранее она сообщала о проблемах со спиной. Экс-прима Большого театра больше года жила с ощущением кинжала в спине. Недавно у нее случился приступ, балерине стало тяжело дышать.
Источник фото:Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News
Источник:Пятый канал
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги: