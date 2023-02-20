Волочкова почти осталась без зубов, откусив пластмассовый бургер

Скандальная балерина Анастасия Волочкова попала в забавную ситуацию будучи в гостях у своей подруги Тани Тузовой.

На видео ролике, выложенном ею в соцсетях, она пытается съесть крупных размеров бургер, которой, в итоге, оказывается бутафорской едой. При этом Тузова предупреждает: «Зубы не сломай», - и, надо сказать, делает это вовремя.

Похоже, Анастасия обнаруживает подмену только после первого укуса.

Как сообщает Газета.Ru, после случившегося курьёза Волочкова начала убеждать своих подписчиков тоже «попробовать кукольную еду».

Однако, самые внимательные из поклонников моментально заподозрили, что их кумир снова переборщила с алкоголем.

В последнее время балерина все чаще попадает в неудобные ситуации.

Недавно мы писали о том, что находясь в больнице травмированная Анастасия Волочкова сильно встревожила свою аудиторию.