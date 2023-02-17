«Спасите ее»: травмированная Анастасия Волочкова встревожила публику снимком из больницы

В последнее время все внимание публики приковано к Анастасии Волочковой. Месяц назад балерина заявила, что страдает от невыносимых болей, и виной всему травма тазобедренного сустава. Врачи настоятельно рекомендовали знаменитости приостановить карьеру и заняться лечением, иначе у нее есть все шансы навсегда загубить здоровье. Однако Анастасия ослушалась и упорно готовилась к недавнему концерту. Сегодня она опубликовала снимок из больницы, чем не на шутку встревожила поклонников.

На фото Волочкова сидит на кушетке в странной позе и без штанов. Что именно хотела сказать подобной публикацией звезда — неизвестно, вот почему фолловеры бьют тревогу.

«Неужели всем близким на нее наплевать? Спасите Настю уже кто-нибудь. Что вообще происходит», — высказались в Сети.

Пока Анастасия не давала никаких комментариев.

Ранее врачи огласили неутешительный диагноз Волочковой. Подробности читайте в этой статье.