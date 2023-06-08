Волочкова отказалась комментировать фото с бокалом и матом призвала не лезть в ее жизнь

В первых числах июня балерина Анастасия Волочкова сделала громкое заявление – она решила полностью отказаться от алкоголя. Выбор в пользу здорового образа жизни она сделала после отпуска на Мальдивах. Поклонники оказались рады за артистку, ведь еще несколько месяцев назад именно из-за своей пагубной привычки она попала в масштабный скандал. Но в завязке танцовщица была недолго.

Буквально спустя два дня после заявления Волочковой она была замечена на встрече с молодым человеком, на которой как ни в чем не бывало сидела с бокалом в руке. Долго фанатам даже гадать не пришлось, чем именно он был наполнен. Сомнений, что Анастасия вновь начала пить вино, практически не было.

СМИ же решили не гадать и спросить у самой экс-примы Большого театра, почему она все-таки решила сорваться. Однако журналисты получили весьма резкую реакцию. Анастасия отказалась комментировать фото со спиртным и матом потребовала, чтобы люди перестали лезть в ее личную жизнь.

«Не лезьте в мой дом, в мою постель, в мою дружбу, в мой бокал и в мою тарелку. И идите ***** (куда подальше — Прим. ред.)!» - цитирует слова балерины Пятый канал.

Отметим, что сама Волочкова в зависимости по-прежнему не признается. Она считает, что держит ситуацию под контролем и не пьет слишком крепкие напитки. Артистка позволяет себе только шампанское и вино.

Ранее Анастасия Волочкова рассказала, что стала жертвой мошенника-инвалида. Недобросовестный юрист на инвалидной коляске лишил ее полмиллиона рублей.