«Он обманул меня на полмиллиона»: Анастасия Волочкова стала жертвой мошенника-инвалида

Анастасия Волочкова с завидной регулярностью попадает в различные неприятные ситуации, о которых потом жалеет. Сегодня в личном Телеграм-канале балерина призналась, что вновь стала жертвой. В этот раз она доверилась адвокату и даже не подумала о том, что он может ее подставить, так как он был инвалидом и в принципе вызывал доверие. Однако внешность оказалась обманчива.

К правозащитнику танцовщица обратилась для решения вопросов, которые раскрывать не стала. Но после передачи ему денежных средств поручения артистки не были выполнены. Так, она лишилась полмиллиона рублей, а со всеми проблемами ей пришлось справляться самой без участия юриста.

Волочкова просто так прощать мошенника не стала и заявила на него в полицию. Теперь против него возбуждено уголовное дело, которое уже передано в суд. Однако фигурант скрывается в Эмиратах, из-за чего его объявили в розыск.

«Будьте осторожны, внешней вид человека может быть обманчив, а наличие инвалидности не освобождает от уголовной ответственности за совершение мошеннических действий», - подчеркнула Анастасия.

Также артистка упомянула, что она не единственная жертва мошенника-колясочника. Ему удалось обмануть многих людей. Причем действовал он по одной и той же схеме и оставался безнаказанным. По словам Волочковой, адвокат получал клиентов, пользуясь ее звездным именем. Теперь она намерена довести это дело до конца и добиться справедливости.

Ранее Анастасия Волочкова заявила, что приняла решение завязать с алкоголем.