Волочкова оденется на свадьбу так, как подсказала домработница
Волочкова выбрала для свадьбы платье домработницы.
Фото: Lomohov Anatoly/East News
Балерина Анастасия Волочкова раскрыла подробности предстоящей свадьбы. В публикации в соцсетях она сообщила, что торжество будет отмечаться в Лапландии, но потом назвала другое место. Наряд тоже будет непонятным - идею одеться именно так подала домработница.
«Дед Мороз из Лапландии. Короче, город, в котором он родился, там и будем отмечать свадьбу», - заявила она.
По словам Волочковой, там уже организованы сани. Невеста предстанет в образе Снегурочки, платье готово. Идею появиться в таком виде подала домработница Лола. Она приобрела наряд Снегурочки своей дочери, но, примерив костюм, балерина попросила его для себя.
«У нас есть проблема, у нас нет оленей. Мне нужны три оленя», - обратилась к подписчикам балерина и вспомнила, что на предыдущей свадьбе были карета и тройка лошадей.
Дата свадьбы пока такая же неясная, как и место.
«Мы еще дату не определили свадьбы. Но это будет точно после 20 января», - сообщила Волочкова.
«Я объяснила причину, почему в Лапландии… Новый Устюг называется этот город. В этом городе у нас будет свадьба», - продолжала танцовщица.
Всё видео с пояснениями Волочкова путалась, а под конец выпалила: «В общем сани, лошади, лошади - нет, оленей – нет».
Ранее балерина сообщала, что свадьба состоится 21 января в Лапландии.