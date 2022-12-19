Анастасия Волочкова выходит замуж за Санта-Клауса

Торжественная церемония состоится в Лапландии 21 января 2023 года. За полярный круг балерина – для контраста – отправится прямо из Мале, где планирует встретить свой день рождения.

Я приняла решение, что наша свадьба с любимым Дедом Морозом будет в Лапландии, - заявила Анастасия. – Будут сани, олени, цвети и полный шик!

Своего избранника Волочкова называет так не случайно. Бизнесмен Дмитрий в период активного сватовства заявился на квартиру дамы сердца в костюме Деда Мороза и с мешком подарков.

Обычно бесстрашная дива даже испугалась, но потом по достоинству оценила этот сюрприз. А вскоре Дима преподнес ей сразу после концерта пуанты, сделанные из кусочков сахара. После этого судьба Насти была решена…

Вы не поверите, но 46-летняя Анастасия Волочкова пока ни разу не познала радость семейной жизни. Лет пятнадцать назад ее супругом числился бизнесмен Игорь Вдовин, однако, как выяснилось, эти отношения так и не были официально зарегистрированы.