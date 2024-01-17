Волочкова объяснила неадекватное поведение в аэропорту желанием сделать реверанс

Бывшая балерина Анастасия Волочкова объяснила неадекватное поведение в аэропорту по прилету с Мальдив шоком от количества встречавших ее журналистов. Об этом артистка рассказала на пресс-конференции, которую собрала из-за появившегося в Сети провокационного домашнего танца с Никитой Джигурдой.

Экс-прима Большого театра пожаловалась, что охранникам даже пришлось ее защищать от назойливых представителей СМИ.

«Мне было так приятно… белые розы и почести… и такое количество журналистов. Когда тебя встречает большое количество людей, как зрители, понимаете, в зале? Хотелось просто реверанс сделать. Ну, сделала попозже», — приводит слова Волочковой Пятый канал.

Ранее мы писали, что Анастасия вернулась в Россию с Мальдив и обматерила журналистов в аэропорту. При этом она едва выговаривала слова и с трудом стояла на ногах. Встречавшие Волочкову представители СМИ предположили, что она выпила лишнего в полете.