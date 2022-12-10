Волочкова намекнула на новый роман с Дедом Морозом

Сердце российской балерины Анастасии Волочковой смог покорить Дед Мороз, а точнее мужчина в его костюме.

В свой блог Волочкова разместила новые видеокадры, назвав встречу судьбоносной. По словам звезды, мужчина стал для нее новогодним подарком.

Однако личность избранника еще не раскрыта для подписчиков. Известно только то, что мужчина был не просто приглашенным актером. Он давно был очарован Волочковой, посещал концерты и всячески искал встречи.

Ранее мы писали про отношения Анастасии Волочковой и Андрея Бузовкина.