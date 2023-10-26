«До анорексии рукой подать»: Анастасия Волочкова еще больше похудела и почти перестала питаться
Истощенная Анастасия Волочкова сообщила, что съедает два яйца за весь день.
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Балерина Анастасия Волочкова почти перестала питаться перед новым шоу. Ее рацион стал крайне скудным: это два яйца всмятку за целый день. Иногда она и вовсе забывает поесть.
Подробности сообщает The Voice.
47-летняя балерина сама замечает, насколько сильно постройнела. «У меня уже не телосложение, а теловычитание», - говорит она.
При большой нагрузке знаменитость крайне мало питается.
«Еда — два вареных яйца всмятку. Теперь одно утром и одно вечером, если не забываю поесть», - поделилась она и отметила, что все силы направлены сейчас на подготовку к представлению.
Поклонники осудили чрезмерную худобу балерины. «Так и до анорексии рукой подать», «Так же нельзя!» - обращаются к ней поклонники.
Ранее сообщалось, что Волочкова устроила истерику из-за желания поесть ночью.