«До анорексии рукой подать»: Анастасия Волочкова еще больше похудела и почти перестала питаться

Балерина Анастасия Волочкова почти перестала питаться перед новым шоу. Ее рацион стал крайне скудным: это два яйца всмятку за целый день. Иногда она и вовсе забывает поесть.

Подробности сообщает The Voice.

47-летняя балерина сама замечает, насколько сильно постройнела. «У меня уже не телосложение, а теловычитание», - говорит она.

При большой нагрузке знаменитость крайне мало питается.

«Еда — два вареных яйца всмятку. Теперь одно утром и одно вечером, если не забываю поесть», - поделилась она и отметила, что все силы направлены сейчас на подготовку к представлению.

Поклонники осудили чрезмерную худобу балерины. «Так и до анорексии рукой подать», «Так же нельзя!» - обращаются к ней поклонники.

Ранее сообщалось, что Волочкова устроила истерику из-за желания поесть ночью.