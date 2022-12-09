«Избавил меня от боли»: Волочкова в отместку Джигурде нашла нового мужчину
Личная жизнь экс-примы Большого театра Анастасии Волочковой бьет ключом. Поклонники не успевают запомнить одного ухажера балерины, как тут же появляется другой. На днях блондинка показала нового спутника, которого зовут Андрей Бузовкин.
Теледива опубликовала в соцсетях фото, на котором позирует с мужчиной на диване. Анастасия положила голову на плечо голубоглазому брутальному Андрею, который явно доволен обществом пышногрудой красотки. Звезда осыпала его комплиментами.
«Андрей за несколько сеансов избавил меня от невыносимой боли в позвоночнике. И в эти дни он сопровождает меня на репетициях и съемках, обогащая приливом энергии», — призналась балерина в личном микроблоге.
Фото: Соцсети Анастасии Волочковой
Поклонники оценили очередного спутника артистки и предупредили ее не тратить на него много денег.
«Видать скоро на Мальдивы сопроводит», «Очередной. Почему обязательно надо выложить – банщика, костюмера, водителя, массажиста, дворника, Джигурду», «Льнет к мужикам как банный лист», «Завидуйте молча, человек живет в кайф», «Почему вы всегда в обнимку?» – пишут в комментариях.
Ранее мы писали, как Волочкова отреагировала на публичные поцелуи близкого друга Никиты Джигурды с начинающей певицей Ирэн Волынской. Балерина была в шоке от поступка мужчины.