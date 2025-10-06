«Волочкова моложе меня на девять лет, не поверили»: Елена Воробей раскрыла секрет молодости

Юмористка Елена Воробей восхитила окружающих помолодевшим видом и раскрыла в беседе с mk.ru секрет преображения. Журналисты обратили внимание, что на руке у артистки была татуировка.

Как оказалось, рисунок защищает Елену от завистников.

«Это против сглаза. Видите, там глаз. Вроде бы, как неплохо действует. Ко мне только хорошие люди прибиваются в жизни, остальные – транзитом-транзитом, рикошетом-рикошетом», – поделилась она.

Юмористке сделали комплименты по поводу ее внешности, она ответила шуткой.

«Когда талант вот-вот уйдет на пенсию, приходится подрабатывать внешностью», – заявила Елена.

Звезда призналась, что активно занимается спортом и посещает зал три раза в неделю. Она с юмором добавила, что иногда ее даже «выгоняют из зала». Когда после гастролей у нее остается не так много сил, то она предпочитает просто кататься на велосипеде.

Кроме того, Воробей следит за своим питанием. В день она употребляет не более двух тысяч калорий.

«Я стараюсь поменьше есть. Захожу в магазин, а мне говорят: «Что-то давно вас не видели!». Я по дорогим магазинам хожу, как Прохор Шаляпин. Нужно стремиться к высокому, дорогому, к молодым... Сегодня я в гримерке сказала: «Волочкова моложе меня на девять лет. Настя Спиридонова не поверила: «Такого быть не может», – добавила звезда.

Ранее мы писали о том, что Елена Воробей показала 22-летнюю дочь после операции на челюсти.