Распилили кости лица: Елена Воробей показала 22-летнюю дочь после операции на челюсти

Юмористка Елена Воробей впервые за долгое время показала в личном блоге изменившуюся до неузнаваемости 22-летнюю дочь Софию. Девушка перенесла несколько серьезных операций по исправлению сколиоза и изменению формы челюсти.

На опубликованном видео также запечатлен отец юмористки. Семейство позировало в ресторане и пребывало в отличном настроении.

«Папа, дочь и я», - прокомментировала видео Воробей.

Для похода в ресторан юмористка надела клетчатую рубашку, джинсы и дополнила образ массивными серьгами.

София также выбрала повседневный стиль: джинсы и обтягивающую кофту без рукавов бордового цвета. Наследница Воробей широко улыбалась, демонстрируя установленную на зубах конструкцию по исправлению прикуса.