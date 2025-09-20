Распилили кости лица: Елена Воробей показала 22-летнюю дочь после операции на челюсти
Юмористка Елена Воробей впервые за долгое время показала в личном блоге изменившуюся до неузнаваемости 22-летнюю дочь Софию. Девушка перенесла несколько серьезных операций по исправлению сколиоза и изменению формы челюсти.
На опубликованном видео также запечатлен отец юмористки. Семейство позировало в ресторане и пребывало в отличном настроении.
«Папа, дочь и я», - прокомментировала видео Воробей.
Для похода в ресторан юмористка надела клетчатую рубашку, джинсы и дополнила образ массивными серьгами.
София также выбрала повседневный стиль: джинсы и обтягивающую кофту без рукавов бордового цвета. Наследница Воробей широко улыбалась, демонстрируя установленную на зубах конструкцию по исправлению прикуса.
Напомним, в прошлом году дочь 58-летней Елены Воробей перенесла сложную операцию - остеотомию верхней и нижней челюсти. Ей распилили кости лица, а затем изменили их положение с помощью специальных шурупов. Девушка могла потерять зубы из-за неправильного строения челюсти.
Кроме того, в 10 лет Софии диагностировали сколиоз, но врачи не придали этому большого значения. С возрастом у девочки начались боли, и в 2018 году ей сделали дорогостоящую операцию на позвоночнике. Врачи вставили ей 20 шурупов и две спицы.
Ранее Елена Воробей рассказала, что хирургическое вмешательство на челюсти было необходимо — из-за проблем присутствовал риск раннего инфаркта.