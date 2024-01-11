Волочкова матом прокомментировала наличие у себя коммунальных долгов

Балерина Анастасия Волочкова опровергла наличие долгов за коммунальные услуги. На вопрос журналистов об иске от ТСЖ она ответила матом. Об этом сообщает Telegram-проект Mash на Мойке.

На днях появились слухи о том, что известная балерина Анастасия Волочкова задолжала петербургскому ТСЖ почти 400 тысяч рублей за коммунальные услуги, касающиеся ее роскошной квартиры в Санкт-Петербурге, где, впрочем, она не проживает. Председатель ТСЖ заявил, что сама артистка позитивно относится к своим обязательствам по коммунальным платежам, и виноваты в этой ситуации, по его словам, ее помощники. Даже возник судебный процесс между ТСЖ и балериной. Как выяснил Kp.ru, к текущему моменту все задолженности Анастасии Волочковой были полностью погашены.

Артистка, находясь в настоящее время на Мальдивах, подтвердила отсутствие долгов и подчеркнула, что все налоги и коммунальные платежи у нее оплачены. Позвонив своему бухгалтеру, она еще раз уточнила, что не имеет никаких задолженностей, и обвинила распространителей слухов в зависти. Волочкова призвала прекратить спекуляции и дала понять, что желает спокойно отдохнуть.

«Если бы у меня была хоть одна задолженность, то меня бы не выпустили за границу. А сейчас отдыхаю на Мальдивах. Я позвонила своему бухгалтеру и еще раз уточнила, что у нас заплачены все налоги, коммуналки», – поделилась экс-прима Большого театра.

Напомним, что звезда в настоящее время наслаждается отпуском на Мальдивах, куда она регулярно приезжает дважды в год. Планируется, что она вернется в Москву к своему предстоящему дню рождения, который хочет отпраздновать в одном из караоке-клубов.

Стоит отметить, что, помимо квартиры-дворца в Санкт-Петербурге, танцовщица также владеет недвижимостью в Москве, Краснодаре и роскошным особняком в Подмосковье, где она постоянно проживает.

Ранее мы писали о том, что Волочкова потратила несколько миллионов рублей на отдых на Мальдивах.