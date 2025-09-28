«Волнует дистанция между мной и партнером»: жена Мота рассказала о ревности супруга к танцору

Жена Мота рассказала, что рэпер ревнует ее к партнеру по танцам. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Мария Мельникова призналась, что вскоре отправится на соревнования по танцам. Однако ее супруг четко контролирует весь процесс, начиная от тренировок. Жена рэпера призналась, что Мот ревностно относится к ее партнеру по танцам. Ей даже приходится согласовывать движения с супругом.

«Все, что волнует Матвея — это дистанция между мной и моим партнером. Слава Богу у него очень хорошие и доверительные отношения с моим партнером, с которым я танцую сейчас. А относительно Матвея: мы проходим проверку каждой моей хореографии, я ее снимаю, показываю», — рассказала она.

По словам Мельниковой возникают ситуации, когда ее муж просит заменить некоторые движения из-за слишком близкой дистанции с партнером.

