«Она в себе уверена»: Дмитрий Журавлев рассказал, ревнует ли его супруга к соведущей Олесе Иванченко

Актер Дмитрий Журавлев побывал на премьере шоу «Прятки» телеканала СТС. В беседе с журналистами, среди которых был и корреспондент сайта «Страсти», артист рассказал, ревнует ли его супруга к соведущей по проекту «Натальная карта» Олесе Иванченко.

В Сети неоднократно ходили слухи, что отношения между коллегами постепенно выходят за рамки рабочих. Однако Димитрий дал понять, что они не имеют под собой оснований. Актер заявил, что у него ничего не может быть с Иванченко.

Что касается супруги Журавлева, то как признался сам телеведущий, она не ревнует его к Олесе. Дмитрий отметил, что жена уверена в себе, а он, в свою очередь, уверен в себе.

«Она в себе уверена и не переживает. Я в себе сильно уверен, и я люблю Лену. А с Олесей у нас ничего не может быть», — признался Журавлев.

Также соведущий Олеси Иванченко прокомментировал ее роль в перезапуске сериала «Моя прекрасная няня», который будет называться «Няня Оксана».

«Я знаю, как она переживает. Но мне кажется, что сомнений не осталось ни у кого, как только вышел трейлер. Все поняли, что это абсолютно убедительная актерская работа», — поделился мнением Дмитрий.