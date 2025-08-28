«Она в себе уверена»: Дмитрий Журавлев рассказал, ревнует ли его супруга к соведущей Олесе Иванченко
© Starface.ru
Актер Дмитрий Журавлев побывал на премьере шоу «Прятки» телеканала СТС. В беседе с журналистами, среди которых был и корреспондент сайта «Страсти», артист рассказал, ревнует ли его супруга к соведущей по проекту «Натальная карта» Олесе Иванченко.
В Сети неоднократно ходили слухи, что отношения между коллегами постепенно выходят за рамки рабочих. Однако Димитрий дал понять, что они не имеют под собой оснований. Актер заявил, что у него ничего не может быть с Иванченко.
Что касается супруги Журавлева, то как признался сам телеведущий, она не ревнует его к Олесе. Дмитрий отметил, что жена уверена в себе, а он, в свою очередь, уверен в себе.
«Она в себе уверена и не переживает. Я в себе сильно уверен, и я люблю Лену. А с Олесей у нас ничего не может быть», — признался Журавлев.
Также соведущий Олеси Иванченко прокомментировал ее роль в перезапуске сериала «Моя прекрасная няня», который будет называться «Няня Оксана».
«Я знаю, как она переживает. Но мне кажется, что сомнений не осталось ни у кого, как только вышел трейлер. Все поняли, что это абсолютно убедительная актерская работа», — поделился мнением Дмитрий.
В шоу «Прятки» телеканала СТС у Журавлева уже новая соведущая — Анастасия Крайнова. С ней у актера отношения изначально не заладились. Дмитрий рассказал журналистам, как у него произошел конфликт с партнершей по съемкам, который в дальнейшем все же не помешал звездам сдружиться.
«В первом выпуске были ругань, скандал. Я спросил у Насти, случилось, а она: „Так неправильно, так нельзя играть!“ А я не знал определенных правил. Настя затаила обиду на меня из-за определенной ситуации и устроила вендетту в следующей серии», — рассказал Журавлев.
Ранее актер поделился в интервью, как ему удается совмещать работу и личную жизнь. По словам Дмитрия, на него свалилось много работы, из-за чего отдохнуть получится только ближе к Новому году.