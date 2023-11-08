«Волнительный день»: актриса Анастасия Цветаева проводила сына в израильскую армию

Российская актриса Анастасия Цветаева, которая вместе с семьей проживает в Израиле, проводила сына в армию. Кузьме исполнилось 18 лет, и молодого человека призвали на военную службу, передает Газета.Ru.

Цветаева поделилась волнительной новостью на странице в одной из социальных сетей. Она написала, что Кузьму, ее сына, призвали в израильскую армию. При этом актриса призвала своих подписчиков не паниковать, так как молодой человек будет служить не в боевых частях, которые сейчас сражаются на территории ближневосточного государства.

«Но все равно пишу это, и руки дрожат. Мы только что его проводили. Очень горжусь моим сыном! Впереди у него курс молодого бойца. Обещал прислать фотку в форме... Люблю», — написала артистка.

Кузьма с детства увлечен баскетболом. Молодой человек мечтал когда-нибудь стать звездой американской лиги NBA. Цветаева поддерживает стремление сына и делится его успехами в спорте.

Ранее приемный отец Дани Милохина прокомментировал информацию, что тиктокеру снова пришла повестка. По словам мужчины, никто извещение молодому человеку не вручал.