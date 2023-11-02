«Не унывает»: приемный отец Милохина высказался о приходе очередной повестки сыну

Приемный отец Дани Милохина прокомментировал информацию о том, что блогеру снова пришла повестка. По словам Дмитрия Тюленева, повестку никто сыну не вручал, а Милохин не прописан в TikTok-хаусе в Подмосковье, куда якобы она пришла. Об этом сообщает телеканал «360».

2 ноября в ряде СМИ написали, что знаменитости прислали повестку в армию по адресу, где он жил раньше, когда стал знаменитым. Но приемный отец парня говорит, что смысла туда присылать повестку нет, ведь Даня там не прописан.

«Не должны же присылать по адресу временной регистрации. У нас пока никто никуда не приносил, не приходил. Не приходили повестки», — заявил Тюленев.

Мужчина также рассказал о том, как блогер чувствует себя в Дубае. После ряда скандальных заявлений он переехал в жаркую страну. Приемный отец говорит, что Даня занимается спортом и ходит к персональному тренеру. Оказалось, что парню нравятся бои и «мужской спорт».

«Говорит: „Ложусь с этим и встаю“. Каждый день тренировки, учит английский. Все отлично, не унывает», — поделился Дмитрий.

Сама семья блогера сейчас занята судебными разбирательствами. На них подали анонимные жалобы, где требуют снести их дом в Анапе и семейный магазин одежды. Якобы при строительстве нарушались градостроительные нормы. Но Тюленев говорит, что «никому раньше дела не было» до их дома 1940 года.

Ранее уехавший из России Даня Милохин раскрыл свой заработок за границей.