Волкова и Катина объяснили распад группы «Тату» фразой «разругались в хлам»

Группа t.A.T.u. («Тату»), вернувшаяся на сцену после многолетнего перерыва, раскрыла причины своего распада. Юлия Волкова и Лена Катина заявили, что коллектив прекратил существование из-за обострившихся разногласий.

Во время недавнего эфира на «Шоу Воли» певицы откровенно рассказали, что с возрастом их отношения стали напряженными.

«Приходит такой период, когда ты взрослеешь. Короче, когда уже друг друга бесишь. Мы просто разругались в хлам», — пояснили артистки.

Женщины отметили, что возвращение группы состоялось по многочисленным просьбам менеджеров и поклонников. Однако теперь их выступления отличаются от прежних. Исполнительницы подтвердили, что изменили некоторые элементы шоу.

«Нам не по 15 лет… У нас уже взрослые дети», — прокомментировала Юлия Волкова.

Кроме того, был адаптирован и репертуар. Хит «Я сошла с ума» теперь звучит на английском языке в более скромной версии.

Напомним, что воссоединение «Тату» состоялось в сентябре 2022 года с концертом в Минске после девятилетнего молчания. Недавно группа анонсировала новые выступления и готовится к мировому туру, который пройдет при поддержке британского музыканта Стинга.

