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Опубликовано 21 января 2024, 10:52
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«Мы пока не встретились»: 48-летняя Анастасия Волочкова рассказала о мужчине мечты

48-летняя Анастасия Волочкова увидела сразу трех себя в мужчине своей мечты .
«Мы пока не встретились»: 48-летняя Анастасия Волочкова рассказала о мужчине мечты

© Starface.ru

Балерина Анастасия Волочкова, которая 20 января отметила 48-летие, призналась, что пока не встретила мужчину, с которым хотела бы провести всю жизнь. При этом артистка заверила, что у нее нет проблем с увлечениями.

«Не просто любимого человека – с этим у меня всё в порядке, это есть. А человека, с которым будет связана моя жизнь. И это непросто. Сильной женщине, прошедшей огонь, воду и медные трубы, встретить такого человека тяжело», - сказала бывшая прима Большого театра в беседе с Kp.ru.

Она подчеркнула, что с ней рядом может быть только мужчина, в котором по силе духа, достоинству и достатку будет «не две, а три Волочковой».

«Я знаю, что такой мужчина существует. Мы просто пока не встретились», —заверила Волочкова.

Ранее мы писали, что актер Никита Джигурда отказался поздравлять Анастасию Волочкову с днем рождения после скандала вокруг публикации домашнего видео с их пьяными танцами. При этом звезда решила не приглашать бывшего друга на торжество, которое утроила в караоке-баре.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Kp.ru
Автор:Анна Воробьева
Теги:
Анастасия Волочкова
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