«Вокруг очень много достойных мужчин»: Ирина Безрукова раскрыла причину своего одиночества

10 лет назад актриса Ирина Безрукова развелась с супругом Сергеем. С тех пор знаменитость не вступала в брак и практически не рассказывала о личной жизни. Накануне 60-летнего юбилея Ирина рассказала, знакомится ли она с противоположным полом.

По словам Безруковой, в ее жизни все знакомства происходили сами по себе, и это устраивало актрису. Ирина не считает нужным специально искать достойного избранника.

«Я воспитана из той серии: „Девушка, вы постойте, я к вам подойду“. Конечно, вокруг очень много достойных мужчин, но они женаты», — цитирует Ирину mk.ru.

Артистка сразу ограничивает общение с женатыми мужчинами. В целом она не понимает женщин, которые ведут себя как охотницы — завлекают или как-то специально очаровывают.

Помимо этого, большую часть жизни Ирины занимает работа, и ей совсем некогда ходить на свидания. Сейчас Безрукова задействована в спектакле «Без вины виноватые», в котором главная героиня переживает смерть ребенка. Артистке было тяжело играть эту роль, так как в 2015 году скончался в результате несчастного случая ее единственный сын Андрей. Однако работа над постановкой помогла Ирине проработать душевную боль.

Недавно Ирина Безрукова не исключила, что снова выйдет замуж в 2025 году. Но пока она не видит в своем окружении достойного кандидата.