«Рассматриваю кандидатуры»: потерявшая единственного сына Ирина Безрукова заявила о переменах в личной жизни

Актриса Ирина Безрукова, пережившая смерть сына, призналась, что готова к переменам в личной жизни. В интервью Teleprogramma.pro артистка высказалась об отношениях и раскрыла, выйдет ли она замуж снова.

Ирина Безрукова дважды была замужем, однако оба ее брака распались. В союзе с Игорем Ливановым у актрисы родился единственный сын Андрей, которому была уготована трагическая судьба — в 2015 году он погиб в результате несчастно случая. Тогда же артистка развелась со вторым супругом Сергеем Безруковым.

По признанию знаменитости, она до сих пор не смогла смириться с потерей сына, погибшего в возрасте 25 лет. Ирина Безрукова признается, что «время сглаживает», но она все еще «в пути» принятия случившегося. После смерти единственного ребенка актриса так и не смогла наладить личную жизнь и уже не думает о замужестве. Знаменитость отметила, что не каждый мужчина «справится» с ее творческой и свободной натурой.

«Пока не вижу в ближайшем окружении никого, за кого мне хотелось бы выйти замуж. Я рассматриваю кандидатуры, но сначала пусть мужчины хорошо подумают, готовы ли они предложить себя мне в спутники жизни, — это очень ответственный шаг. С такими женщинами, как я, мужчина должен чувствовать себя уверенно, быть самодостаточным и давать мне много свободы, потому что я продолжу заниматься своими проектами», — поделилась Ирина Безрукова.

При этом артистка не исключает, что в 2025 году в ее личной жизни могут произойти перемены. Однако Ирина Безрукова подчеркнула, что она никогда не сделает первый шаг и будет ждать его от мужчины.

«В общем, посмотрим, может, 2025 год изменит мою личную ситуацию, но я из тех женщин, которые практически никогда не делают первый шаг, потому что, по моему мнению, это прерогатива мужчины», — заявила актриса.

Ранее мы писали о том, что Ирина Безрукова рассказала, как пережила смерть единственного сына.