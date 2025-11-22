Опубликовано 22 ноября 2025, 14:211 мин.
«Вокруг никого»: Алла Пугачева показала крупным планом лицо во время прогулки
Алла Пугачева вышла на прогулку и порадовалась отсутствию людей.
Алла Пугачева вышла на прогулку и порадовалась отсутствию людей. Об этом стало известно из соцсетей.
Певица Алла Пугачева поделилась новым видео. На кадрах знаменитость молча идет по улице снимая себя фронтальной камерой. Для выхода в свет она надела черную шляпу с широкими полями, солнцезащитные очки и черную футболку.
«Утренний променад. Кайф! Вокруг никого и музыка ниоткуда», — написала она.
В комментариях некоторые подписчики, впрочем, не увидели радости на лице Пугачевой: «По выражению лица кайфа не видно», «Фильтры и очки — никакой естественности», «Заморожено-отрешенное неживое лицо».
