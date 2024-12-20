Вокалисту «Пошлой Молли» Кириллу Бледному закрыли въезд в ЕС на десять лет

Вокалисту российской группы «Пошлая Молли» Кириллу Бледному закрыли въезд в страны Евросоюза на десять лет. По словам исполнителя, он стал персоной нон-грата из-за шутки про польский язык.

«Мне закрыли въезд на 10 лет в весь Евросоюз. Это ****** [кошмар], я знаю. Такой, что аж смешно», — рассказал музыкант в интервью порталу The Flow.

Видео со злополучной юмореской певец в ноябре прошлого года опубликовал в социальных сетях. Он заявил, что считает польский язык ужасным и не понимает, как на нем можно разговаривать — и тут же предложил полякам вступить обратно в Российскую империю и говорить по-русски. Шутка вызвала волну ненависти со стороны граждан Польши — а сам исполнитель в это время находился как раз в Европе.

«На следующий день после этого скандала мы просто сели в тачку и уехали в Вену, чтобы не вылетать через Польшу. Из Вены уже полетел в Тбилиси. Когда вся эта ситуация улеглась немножко, когда мне перестали поляки наваливать в личку, я понял, что уже ничего страшного не будет», — говорит Бледный.

Спустя какое-то время певец попытался поехать в одну из Прибалтийских стран, но на границе его задержали и сообщили, что въезд на территорию стран ЕС ему закрыт на три года. Позже этот срок увеличили еще на семь лет.

Ранее мы писали о том, что оспорить запрет на въезд в ЕС решила певица Полина Гагарина.