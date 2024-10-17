Певица Полина Гагарина пытается оспорить санкции в Европейском суде. Об этом сообщают «Ведомости».

Полина Гагарина подала иск в суд Европейского союза. Она требует отменить санкции в отношении нее. В исковом заявлении Гагарина утверждает, что при включении ее в санкционные списки было нарушено четыре правовые нормы.

Среди них: невыполнение ответчиком «бремени доказывания», отсутствие причин включения певицы в списки, нарушение принципа пропорциональности и основных прав заявителя, а также нарушение принципа свободы выражения мнения и принципа свободы искусства.

Напомним, Полина Гагарина попала под санкции Евросоюза 24 июня. Знаменитости запретили въезд в ЕС, транзит через эти страны, а также заблокировали YouTube-канал.

Ранее мы писали о том, что 73-летний Олег Газманов о блокировке своего YouTube-канала.