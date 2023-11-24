Вокалистка популярной рок-группы рассказала о своем самом ужасном концерте

Вокалистка популярной рок-группы «Мураками» Диляра Вагапова вспомнила о своем самом жутком концерте. По ее словам, он прошел во Владивостоке.

«Тогда у нас был другой директор, и он проверял меня на прочность — 17 или 18 концертов подряд, разные часовые пояса, разница температур», — сказала артистка в беседе с «Мослентой».

Она отметила, что в тот день в городе было ветрено и холодно. В итоге перед выступлением у Вагаповой пропал голос прямо на сцене. Вместо нее начали петь участники ее группы.

Ранее в Томске отменили концерт певицы Дианы Арбениной из-за многочисленных жалоб. По словам Дианы, ее выступление было сорвано «без объяснения причин», а договор расторгли в «одностороннем порядке». Арбенина принесла извинения публике за «обманутые надежды и потраченные деньги».