Вокалист группы Uma2rman Кристовский записал песню с 17-летней дочерью Умой

Вокалист и один из основателей музыкальной группы Uma2rman Владимир Кристовский записал со своей 17-летней дочерью Умой совместную композицию. Кадры из студии исполнитель выложил на своей странице в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Музыки осталось мало. Премьера в эту пятницу», — написал Кристовский.

Подписчики музыканта высоко оценили его новую работу и высказали множество комплиментов Уме. «Как выросла», «Удачи девочке», «Папа и дочка! Как это мило», — писали они.

Ума — старшая дочь музыканта от первого брака с Валерией Римской. Её родители развелись в 2013 году, однако Кристовский неоднократно заявлял, что старается как можно чаще видеться со своими детьми, которые остались жить с матерью.

Ранее в октябре брат музыканта Сергей Кристовский обвенчался с моделью, которая младше его на 16 лет. До этого он состоял в браке с Натальей Земцовой.

*продукт компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ