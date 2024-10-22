Солист Uma2rman Кристовский обвенчался с моделью, которая на 16 лет моложе него

Солист группы Uma2rman Сергей Кристовский обвенчался с фитнес-моделью в Исаакиевском соборе. Музыкант появился на кадрах из церкви рядом с женой Ксенией Кудашкиной. Фото публикует «7Дней.ru».

В жизни знаменитости произошли перемены. Он и его избранница Ксения решили обвенчаться. Напомним, что об отношениях музыканта с моделью стало известно два года назад. Тогда девушка была беременна и уже не стала опровергать слухи о романе.

За полгода до этого Кристовский развелся с актрисой Натальей Земцовой. Фанаты были удивлены, когда узнали о скором романе артиста. Оказалось, что знакомство влюбленных произошло на горнолыжном курорте. Модель не смутила разница в возрасте с мужчиной – она младше него на 16 лет.

Источник сообщает, что 22 октября влюбленные обвенчались в Исаакиевском соборе. В соцсетях были опубликованы кадры с музыкантом и его избранницей, которые стояли у алтаря со свечами в руках. Никаких комментариев по поводу обряда не было, но за несколько дней до этого Ксения в очередной раз отвечала хейтерам.

«Пусть они судят вас. Пусть неправильно понимают. Пусть сплетничают о вас. Их мнение — не ваша забота. Оставайтесь добрыми, верными себе и искренними. Что бы они ни делали и ни говорили, никогда не сомневайтесь в своей ценности и красоте своей правды», — писала она.

СМИ отмечают, что Кристовский является многодетным отцом – у него шестеро детей от разных жен. От первой супруги у мужчины четверо детей, от второй – сын. А нынешняя супруга родила музыканту наследника, которому дали имя Кузьма.

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