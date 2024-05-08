«Вокала у нее никогда не было»: как Алла Пугачева стала Примадонной в России

Певица Ольга Зарубина заявила, что уехавшая из России Алла Пугачева никогда не обладала сильным голосом и получила статус Примадонны, так как умела грамотно презентовать свои песни драматургическим путем.

«Как такового вокала у нее никогда не было. Диапазон – это же краски голоса. Уитни Хьюстон – это вокал, Селин Дион – вокал. А у Пугачевой никогда не было такого вокала. Она не умела никогда даже своими верхними нотами пользоваться», - сказала Зарубина в беседе с mk.ru.

Она выразила уверенность, что Пугачева просто не могла взять ноты, так как для этого необходимо правильно брать звук, чего исполнительница хита «Арлекино» делать не умела.

При этом Зарубина отметила, что это проблема многих российских артистов, а не только Пугачевой. Практически все, по ее мнению, не умеют пользоваться своим голосовым аппаратом, из-за этого страдают зрители.

«Что касается Пугачевой, то о вокале в ее случае говорить не приходится. Драматургия – да, она брала этим. Но это, знаете, как читать стихи под музыку», - констатировала артистка.

По мнению Зарубиной, эмиграция Пугачевой никак не сказалась на шоу-бизнесе в России, ничего не опустело без нее.

«Я думаю, что она и сама это понимает»,- заключила Зарубина.

Ранее Ольга Зарубина заявила, что шоумен Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) оспаривает свой статус, так как хочет вернуться.

*Признан иностранным агентом на территории России