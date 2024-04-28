«Он хотел бы вернуться»: Ольга Зарубина объяснила, почему Галкин* пытается оспорить статус иноагента

Ольга Зарубина заявила, что Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) оспаривает свой статус, чтобы вернуться. Об этом она рассказала mk.ru.

Максим Галкин* несколько дней назад подал кассационную жалобу в суд из-за отказа исключить его из реестра иностранных агентов. По мнению певицы Ольги Зарубиной, юморист пытается избавиться от статуса из-за того, что в Израиле он не имеет такой популярности, как раньше.

«Здесь, в России, они были известные и популярные: их все любили, „облизывали“, поклонялись и восхищались. И вдруг они уехали и поняли, что они там никому не нужны. Ты приходишь в магазин, а на тебя никто не обращает внимания», — рассказала она.

Зарубина уверена, что Галкин* рассчитывает на скорое возвращение в Россию.

«Я думаю, что именно с этим связано такое желание Галкина* снять с себя статус иноагента. Конечно, он хотел бы вернулся обратно», — добавила она.

Ранее мы писали о том, что Раймонд Паулс отказался от встреч с Пугачевой и Галкиным*.

*признан иноагентом на территории РФ