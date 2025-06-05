Войны за место в шоу-бизнесе: почему скандал с участием сына Кадышевой пришелся на вторую волну ее популярности

Скандальная история вокруг Григория Костюка, сына Надежды Кадышевой, продолжает набирать обороты и привлекать к себе внимание. Звездным семейством заинтересовался журналист Андрей Малахов, которому, как пишет Экспресс газета, некие недоброжелатели певицы могут подкидывать яркий компромат на ее сына.

История с Костюком, который задолжал своим девушкам миллионы рублей, стала звучать все громче и громче в тот момент, когда Кадышева переживала свою вторую волну популярности. Как сообщает Экспресс газета, так называемые вчерашние сотрудники театра «Золотое кольцо» начали рушить репутацию сына артистки и ее самой.

Журналисты предположили, что успех Надежды мог сподвигнуть ее конкурентов действовать. Знает ли Малахов, который сейчас разбирает тайны звездного семейства на ТВ, главных инициаторов травли, не известно. Однако, даже без выстраивания прямой связи с ведущим, недоброжелатели Кадышевой могут аккуратно давать эксклюзивную информацию о ее сыне в борьбе за место в шоу-бизнесе, пишет Экспресс газета.

Ранее бывший водитель Кадышевой рассказал, что ее единственный сын лечился в психиатрической клинике. Он лежал в специализированном учреждении дважды.