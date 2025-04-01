«Войдя в жизнь, эта штука остается навсегда»: актриса Семенова раскрыла болезнь, из-за которой страдает 40 лет

Актриса Екатерина Семенова, известная многим по сериалу «Две судьбы», рассказала о своем заболевании, которое с ней уже 40 лет. По словам звезды кино, у нее расстройство пищевого поведения (РПП), и от него до конца избавиться невозможно.

Екатерина призналась, что сейчас у нее нет проблем с весом и питанием. Однако еще несколько лет назад она страдала, когда видела лишние килограммы. Теперь весов в доме актрисы нет, однако это все равно не мешает ей замечать малейшие изменения в фигуре.

«Я и без них вижу на себе каждый лишний килограмм — что это, РПП? Наверняка… То есть отголоски болезни остались со мной, но я стараюсь с ними уживаться и договариваться», - поделилась артистка с Леди Mail.

Екатерина отметила, что голодовок она себе больше не устраивает и наоборот — не заедает стресс. Тем не менее, она знает, что РПП с ней навсегда.

«Оно никуда не делось, ведь, войдя в твою жизнь, эта штука остается с тобой навсегда», - заявила Семенова.

Также актриса рассказала, что у нее совсем нет времени следить за собой. Например, вместо спорта она носит грузики, чтобы мышцы немного напрягались. Да и на маникюр Екатерине в лишний раз некогда сходить.

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