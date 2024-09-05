Военный суд Москвы рассмотрит дело Алексея Панина* об оправдании терроризма

В военный суд Москвы поступило дело против сбежавшего из России Алексея Панина* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Актера обвиняют в публичном оправдании терроризма.

Как сообщает Газета.Ru, дело будет рассматривать 2-Второй Западный окружной военный суд.

30 августа прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение против Панина* и направила его в суд. Причиной уголовного дела против актера стало его сообщение в октябре 2022 года, в котором он радовался террористическому акту на Крымском мосту.

Зимой 2024 года районный суд Москвы заочно арестовал Панина*. Ему грозит семь лет колонии, а также штраф от 300 тысяч. до 1 млн рублей.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин рассказал, что ему пришел официальный ответ Министерства культуры по поводу лишения Панина* государственных наград.

*Признан иностранным агентом на территории России, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга