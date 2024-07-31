«Ощущение, что там нет юристов»: Бородин заявил, что ему «смешно» от ответа Министерства культуры по поводу Панина*

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин рассказал, что ему пришел официальный ответ Министерства культуры по поводу актера Алексея Панина* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Он просил ведомство лишить артиста государственных наград.

Бородин привел ответ, в котором говорилось, что «лишение государственных наград возможно по решению суда при осуждении за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления», а также преступлений, предусмотренных рядом статей УК РФ.

Бородин на это отреагировал словами: «Напомню Министерству культуры, что Панин* попал в число экстремистов и террористов, ранее его заочно арестовали в России… Мне вот интересно, когда Министерство культуры даёт такие ответы, они на что полагаются?»

Глава ФПБК добавил: «Друзья, смешно, честно. Уже в голову лезут разные мысли. Такое ощущение, что там нет юристов».

Он также рассуждал в своем Telegram-канале, разве статья «терроризм» не относится к особо тяжким преступлениям.

Ранее Панин* поддержал певицу Глюкозу после скандального выступления в Красноярске. Актер назвал артистку порядочной и талантливой.

*признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга