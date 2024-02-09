«Он не мог не пойти»: Пригожин раскрыл, почему Киркоров «вошел не в ту дверь» и оказался на «голой» вечеринке

Продюсер Иосиф Пригожин раскрыл причину появления певца Филиппа Киркорова на «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой. Он признался, что артист не мог не прийти, так как был в долгу перед хозяйкой вечера, и за это поплатился.

В конце декабря 2023 года исполнитель хита «Цвет настроения синий» стал гостем скандальной звездной тусовки, из-за чего ему был объявлен бойкот на телевидении. Однако в последние дни он стал постепенно возвращаться к работе. Так, недавно его заметили на съемках шоу «Маска» на НТВ, на которых присутствовал и Пригожин. Он рассказал, что Филиппу сейчас нелегко, ведь раньше его все звали в программы, а потом из-за одной ошибки ему пришлось исчезнуть с экранов.

По словам продюсера, Киркоров «вошел не в ту дверь», так как был обязан Насте Ивлеевой. Она выручила его, появившись в клипе вместо блогера Вали Карнавал. И певец просто отплатил ей добром.

«Соответственно Киркоров в ответ пришел на ее вечеринку. Он не мог не пойти, потому что она потратила свое время, снявшись в его клипе», - пояснил Иосиф Пригожин в беседе с mk.ru.

Продюсер подчеркнул, что большинство артистов и подумать не могли, что будет происходить на вечеринке. Также он отметил, что, в отличие от рэпера, который пришел в одном носке, Филипп был одет вполне прилично.

«Но вечеринка была провокацией, и мишенью стали все, кто пришел. Мы сейчас от страха вообще не ходим никуда, потому что не знаем, что будет на мероприятии», - признался Пригожин.

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