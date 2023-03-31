«Воды отошли»: сбежавшая в США Вера Брежнева рассказала о рождении дочери

Вера Брежнева уже давно не проживает на территории РФ. Год назад знаменитость перебралась в Италию и там строит новую жизнь. Несмотря на то, она остается самой обсуждаемой персоной в нашей стране. Уже несколько месяцев по Сети ходят слухи о разводе с Меладзе и новой беременности Брежневой. На этот раз знаменитость сама вышла на связь и внезапно заговорила о рождении ребенка.

Сейчас артистка находится в США, и, как выяснилось, туда она прилетела не просто так. Дело в том, что в этой стране проживает ее дочь, которой 30 марта исполнилось 22 года. Вера поспешила трогательно поздравить свою наследницу и рассказала о прошедших родах.

«Я проснулась, дико захотела борщ на завтрак, но вдруг отошли воды. А дальше уже 22 года как в тумане», — поделилась откровением певица.

По словам Брежневой, с рождением дочери в ее жизни появилось настоящее чудо. Напомним, артистка родила Соню в 19 лет от гражданского мужа Виталия Войченко, однако воспитал девушку бизнесмен Киперман, чью фамилию она и носит.

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