Сжигая мосты: Брежнева и Меладзе прощаются с РФ, выставив на продажу еще одну собственность

Вера Брежнева и Константин Меладзе уже давно не проживают на территории РФ. Поговаривают, год назад знаменитости перебрались в Италию и там строят новую жизнь. О возвращении в Россию звездное семейство не раздумывает. Об этом говорит и то, что сначала супруги выставили на продажу элитный особняк, а затем и другую собственность. Об этом информирует издание «Царьград».

Промоутер, который ранее сотрудничал с Верой, заявил, что певица и ее избранник распродают русскоязычные хиты. Подобному поступку нашлось объяснение.

В последнее время Брежнева выступает только на украинском языке. В личном блоге артистка неоднократно говорила о том, что в ее карьере произошли глобальные изменения, и в первую очередь это связано с ориентиром на новую аудиторию.

«Практически весь репертуар Веры можно выкупить, он в открытом доступе», — резюмировал эксперт.

Уже почти 6 месяцев по Сети ходят слухи о расставании Брежневой и Меладзе. Фолловеры заметили, что супруг исчез из профиля певицы, а сама Вера регулярно оставляет двусмысленные намеки. Публика решила разобраться в сложившейся ситуации и назвала возможную причину разрыва знаменитостей. Подробности смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой 59-летний Александр Домогаров перестал скрывать свою проблему. Мужчина заявил, что его одолели «острые приступы болезни». Именно поэтому ему пришлось обратиться за помощью к психотерапевту. Что именно произошло с Александром — узнаете в этой статье.