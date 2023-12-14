Водонаева страстно поцеловалась с бывшим возлюбленным Бузовой на глазах у публики

Модель и телеведущая Алена Водонаева призналась, что страстно поцеловалась с бывшим возлюбленным певицы Ольги Бузовой. Она назвала Даву чувственным мужчиной, но дальше поцелуя у них не дошло. Об этом сообщает The Voice.

Давид Манукян приобрел известность благодаря своим отношениям с Ольгой Бузовой. С этого момента его карьера в блогерстве взлетела, он записывает песни, принимает участие в телешоу и поддерживает отношения с различными знаменитостями, включая Алену Водонаеву.

Бывшая участница «Дома-2» призналась, что между ней и Давидом произошел интимный эпизод. Этот момент также подтвердила их общая подруга Наташа Гасанханова.

«Мы поехали в караоке, где почему-то оказалась кровать. Алена решила на нее лечь. Давид ходил вокруг, а потом я оторвалась от пения и увидела, как моя подруга целуется с моим другом», — рассказала участница шоу «Наследники и самозванцы».

Алена подчеркнула, что это был единичный случай, и дальнейших интриг не последовало. Тем не менее она отметила, что Давид Манукян, бывший возлюбленный Ольги Бузовой, проявил себя с лучшей стороны.

«Он классно целуется, он очень чувственный», – призналась Водонаева.

Кроме того, она отметила, что Давид прекрасно танцует. По ее мнению, по этому таланту можно судить о том, что он хорош и в постели.

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