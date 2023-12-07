«Сморщенный изюм»: Алена Водонаева рассказала, почему больше не будет ходить без макияжа

Модель и блогер Алена Водонаева заявила в интервью Марии Миногаровой, что больше не собирается появляться на общественных мероприятиях без макияжа. Об этом сообщает Газета.Ru.

Знаменитость упомянула, что Памела Андерсон послужила ей стимулом перед походом на день рождения к стилисту Гоше Карцеву. По словам Водонаевой, она заметила, что Андерсон часто предпочитает появляться в обществе без макияжа, что стало для нее интересным экспериментом. Она тоже отказалась от косметики.

Однако после возвращения с мероприятия Алена была разочарована. Она увидела снимки с вечера и назвала свое лицо «сморщенным изюмом», по сравнению с другими гостями, которые хорошо выглядели и были с косметикой на лице.

«Все были при таком боевом раскрасе, все девчонки красивые, а я такая — Иришка Чики-Пики», – поделилась блогерша.

Модель подчеркнула, что не собирается больше подражать Андерсон и выразила благодарность фоторедакторам за возможность улучшить внешний вид на снимках.

Ранее мы писали о том, что дочь Никиты Михалкова Анна появилась на съемках без макияжа и в пижамных штанах. В таком виде 49-летнюю артистку сняла ее коллега по съемочной площадке Наталья Бардо.