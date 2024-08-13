Водонаева рассказала, как бывший избранник приехал к ней на встречу с пистолетом

Известная телеведущая и блогер Алена Водонаева призналась, что у нее был негативный опыт расставания с «женихом» из Тюмени. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Знаменитость рассказала, что как-то раз один тюменский избранник забрал все свои подарки Водонаевой после отказа с ним встречаться. Артистка уточнила, что «жених» угрожал ей пистолетом, когда забирал презенты. Блогер добавила, что с экс-избранником помогла ей мать, которая «разрулила» ситуацию и отдала вещи.

Телеведущая отметила, что среди подарков мужчины были золотые очки, серебряные часы, музыкальный центр и беспроводной домашний телефон-трубка.

«Поле чудес". Два портсигара отечественных, куртка замшевая. Две куртки. Да-да, Саша Н., это о тебе. Как ты там вообще?», — написала она.

Ранее Водонаева рассказала, как попала в тюрьму с дочкой Анны Седоковой из-за Николая Баскова.

Также телеведущая Виктория Боня заявила, что Водонаева разбила ей лицо и оставила шрам.