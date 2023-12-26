Телеведущая Водонаева пожаловалась на критику после «голой» вечеринки Ивлеевой

Популярная телеведущая и блогерша Алена Водонаева заявила, что столкнулась с «остервенелой жестокостью» в соцсетях после скандальной «голой» вечеринки блогерши Насти Ивлеевой. Соответствующий пост она разместила в личном Telegram-канале.

По словам звезды, она публикует снимки в нижнем белье, когда они уместны. Например, телеведущая нередко делится с поклонниками снимками с отдыха или тематических фотосессий. Так, 25 декабря артистка разместила в микроблоге очередное видео, в котором предстала в свитере и трусах. Тем не менее на этот раз пользователи не оценили публикацию знаменитости и отреагировали на нее множеством комментариев с «остервенелой жестокостью».

Водонаева допустила, что подобная реакция общественности связана с недавней вечеринкой Ивлеевой в Москве.

«К чему это приведет… Люди готовы тебя проклинать, ненавидеть. Сразу же вспоминается фильм «Малена», когда женщину закидывают камнями», - высказалась блогерша.

Водонаева добавила, что шокирована последними событиями. По ее мнению, мероприятие Ивлеевой дало «зеленый свет» некоторым людям на «проклятья».

Ранее сообщалось, что с Насти Ивлеевой хотят взыскать 1 млрд рублей морального вреда за ее скандальную вечеринку.