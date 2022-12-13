Бари Алибасов отказался звать в гости племянника, потому что скоро умрет

У продюсера Бари Алибасова нашелся родственник по имени Борис, которому 66 лет. Он является сыном покойной родной сестры Зои, проживает в Бурятии в аварийном бараке.

Когда-то он работал охранником, а сейчас живет на пенсию в 14 тыс. рублей. При этом Борис Алибасов не просит помощи у звездного дяди, который однажды подарил ему пиджак и 25 тыс. рублей.

У племянника никого не осталось: жена умерла от сахарного диабета, а сын был убит в возрасте 29 лет.

Борис Алибасов пригласил продюсера в гости, а тот, в свою очередь, не захотел видеть родственника у себя в доме.

Бари Алибасов объяснил свою позицию: «Зачем это? Я сам скоро умру. Мне уже сколько лет? Пора».

Ранее стало известно, что 75-летний Алибасов выбрал в любовницы уборщицу.