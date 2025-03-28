Водил по «голым» вечеринкам: сын Сергея Зверева требует от отца 25 млн рублей за испорченное детство

Сын стилиста Сергея Зверева собирается отсудить у отца 25 млн рублей. Мужчина пожаловался на то, что неродной папа испортил ему детство. Подробности выяснил Telegram-канал Mash.

Сергей – единственный ребенок артиста. Его он забрал из детдома, и первые годы в отношениях мальчика с отцом все было хорошо. Но когда Зверев-старший повзрослел, то стал конфликтовать со звездой. Уже на протяжении 10 лет они не общаются, а на все вопросы о наследнике знаменитость отвечает, что сделал для него достаточно.

Сам же сын Зверева, по всей видимости, так не считает. Mash выяснил, что Зверев-младший подготовил иск на 25 млн рублей. Он планирует взыскать деньги с отца за детские травмы. По словам мужчины, в несовершеннолетнем возрасте стилист водил его по «голым» вечеринкам в стиле P.Diddy, из-за чего у него появилась психологическая травма.

Сергей Зверев-старший пока никак не прокомментировал эту информацию.

Напомним, что сын артиста сейчас живет в подмосковной Коломне и работает звукооператором и световым художником в Доме культуры.

Ранее Сергей Зверев пожаловался на бессонницу из-за соседки с шизофренией.